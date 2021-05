Dal primo luglio inizierà un nuovo capitolo della vita calcistica di Gianluigi Buffon. Il portiere ieri ha annuncio l’addio alla Juventus ma potrebbe decidere di continuare a giocare. Ecco chi si è interessato all’estremo difensore italiano

Nella tarda mattinata di ieri, Gianluigi Buffon ha ufficializzato la sua separazione dalla Juventus. Il portiere, al termine della stagione, dirà addio definitivamente ai bianconeri ma molto probabilmente non al mondo del calcio giocato.

L’estremo difensore italiano, che lo scorso 28 gennaio ha compiuto 43 anni, ha ancora voglia di mettersi in discussione e di abbracciare nuove sfide. Cerca un’offerta stimolante per non appendere gli scarpini al chiodo.

Come raccontato, dall’Italia, una proposta per Buffon è già arrivata, con l’Atalanta, sempre sulle sue tracce. I bergamaschi ci avevano provato già lo scorso anno ma all’epoca fu la Juventus ad opporsi. Il classe 1978 ha diverse offerte sul tavolo, provenienti dall’estero: su Buffon si registrano gli interessi di Eintracht, Galatasaray, Monaco e di una squadra non ancora identificata. Il futuro di Buffon resta dunque tutto, ancora da scrivere. Italia o estero, le strade percorribili sono diverse, ma non si possono escludere sorprese così come un addio al mondo del calcio giocato, se il progetto non dovesse convincerlo fino in fondo.