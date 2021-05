Juventus, Gigi Buffon annuncia il suo addio al club bianconero: il portiere continuerà a giocare, ma lo farà altrove

Gigi Buffon continuerà a giocare, ma non lo farà più alla Juventus. Il portiere ha infatti ufficializzato il suo addio al termine della stagione. L’estremo difensore non vestirà più i colori bianconeri, ma è pronto per un’altra avventura. L’annuncio lo ha dato lo stesso giocatore ai microfoni di ‘BeIn Sports’: “Il mio futuro è chiaro e delineato: quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juventus”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per Buffon tante però sono le possibilità, sia all’Italia che all’estero. Nonostante una lunga carriera legata ai colori bianconeri, l’estremo difensore non è infatti intenzionato ad appendere guanti e scarpette al chiodo. In Serie A il club che sembra essere maggiormente interessato all’estremo difensore toscano è l’Atalanta. I nerazzurri possono offrire al giocatore la possibilità di continuare a giocare in competizioni europee (la Champions è ad un passo) e certamente maggiori chance per una maglia da titolare in una squadra decisamente competitiva. Attenzione però anche alle piste estere, con ben cinque squadre che hanno messo gli occhi addosso al portiere. Si tratterebbe di Olympiacos, Eintracht Francoforte, Sporting CP, Dinamo Kiev e Galatasaray. Ora toccherà al portiere scegliere il proprio futuro: se continuare a giocare in Serie A o accettare una sfida all’estero.