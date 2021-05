Calciomercato Milan, Donnarumma verso il rinnovo | Triplo affare

Il Milan prepara un nuovo colpo di coda sul calciomercato, a partire dal rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Le prospettive in casa rossonera in caso di Champions League









Il Milan si gode tre punti essenziali, conquistati nello scontro diretto contro la Juventus. I rossoneri, infatti, grazie alla netta vittoria sui rivali bianconeri, risalgono nelle quotazioni per la qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario particolarmente importante tra presente e futuro del club e non solo per le questioni di campo. Anche sotto un profilo principalmente economico, la massima competizione europea porterebbe finanze importanti da reinvestire sul calciomercato.

Per questo, come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri, Juventus-Milan potrebbe rappresentare una vera e propria svolta anche per il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il rinnovo del portieri, fermo ormai da diversi mesi, si avvicina e con prospettiva di giocare la Champions, ma non è l’unico affare nei programmi del Milan. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il sì dell’estremo difensore è sempre più vicino. E’ difficile pensare a un’offerta migliorativa da parte del Milan rispetto agli 8 milioni già sul tavolo. La fumata bianca potrebbe arrivare, quindi, tramite un prolungamento ponte di uno-due anni alle cifre proposte dal Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, Donnarumma verso il rinnovo: Maldini su tre tavoli

La qualificazione alla prossima Champions League porterebbe nelle casse del Milan una cifra tra i 50 e i 60 milioni che potrebbe essere reinvestita per migliorare la rosa. Oltre a Donnarumma, infatti, occhio a Fikayo Tomori. Il centrale si è messo nuovamente in evidenza alla Juventus dopo qualche prestazione opaca: il riscatto a 28 milioni potrebbe essere esercitato. Paolo Maldini è pronto anche a concretizzare la caccia all’attaccante. Dusan Vlahovic resta in prima fila, rispetto a Gianluca Scamacca, dopo una seconda parte di stagione favolosa. Occhio anche alla trequarti: la società tratterà con il Real Madrid per la permanenza di Brahim Diaz. Il talentuoso centrocampista offensivo ha dimostrato tutte le sue qualità proprio contro la Juventus.