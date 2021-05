Le ultime su Zlatan Ibrahimovic, uscito per infortunio nello scontro diretto per la Champions Juventus-Milan andato in scena ieri sera

A meno di sorprese Zlatan Ibrahimovic salterà la gara col Torino di mercoledì sera. Uscito al ventesimo della ripresa dolorante al ginocchio, nella giornata di domani lo svedese si sottoporrà a degli accertamenti che faranno maggiore chiarezza circa l’entità dell’infortunio (il ginocchio è ancora gonfio) rimediato nel big match di ieri contro la Juventus, vinto con un sonoro 3-0 dal Milan di Pioli.

In questa stagione Ibrahimovic ha messo a segno 17 gol, tutti o quasi ‘pesanti’ per la classifica del Milan, ora secondo a pari punti con l’Atalanta. Lo svedese giocherà in rossonero anche l’anno prossimo visto il (fresco) rinnovo fino a giugno 2022.