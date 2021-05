Giudice sportivo: Foggia Ds del Benevento squalificato fino al 25 maggio

Dopo le gare valide per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, ecco le decisioni prese dal giudice sportivo

Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, il post di Benevento-Cagliari. Il presidente del club sannita, Oreste Vigorito, si è scagliato senza mezzi termini contro l’addetto al Var della sfida salvezza, Paolo Mazzoleni, reo di aver richiamato a vedere un fallo ai danni di Viola, ritenuto da rigore dall’arbitro Doveri. In seguito a questa segnalazione, la massima punizione non è stata, poi, concessa e i sardi hanno dilagato, inguaiando la squadra di Pippo Inzaghi, ora terzultima in classifica a quota 31 punti. Ma ha fatto scalpore anche il video delle parole al vetriolo del direttore sportivo delle ‘Streghe’, Pasquale Foggia, rivolte proprio a Mazzoleni, quando quest’ultimo era in macchina pronto per lasciare Benevento dopo la partita.

E le decisioni del giudice sportivo non si sono fatte attendere, visto che domani si torna in campo per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Il dirigente dei campani è stato squalificato fino al 25 maggio, dunque per lui la stagione è finita ieri, per le frasi irriguardose rivolte all’arbitro nel tunnel e a Mazzoleni nel piazzale antistante allo stadio. In più, gli è stata comminata un’ammenda di 10 mila euro.

Passando al calcio giocato, sono stati squalificati, tutti per un turno, i seguenti calciatori: Andreas Pereira (Lazio), Nkoulou (Torino), Lucas Leiva (Lazio), Matteo Ricci (Spezia), Alexis Saelemaekers (Milan) e Pasquale Schiattarella (Benevento).