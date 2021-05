Il Benevento perde lo spareggio salvezza con il Cagliari: due punti nelle ultime sette partite e Inzaghi rischia l’esonero immediato









Ancora una sconfitta, la terza consecutiva: il Benevento perde anche lo scontro salvezza contro il Cagliari e vede materializzarsi lo spettro retrocessione. Contro i sardi finisce 3-1 ed ora il quartultimo posto occupato dallo Spezia dista tre punti. Situazione critica testimoniata dal rendimento avuto nel girone di ritorno dalla squadra sannita: appena due i punti conquistati nelle ultime sette partite con la vittoria sul campo della Juventus che resta l’unico e ultimo lampo per la squadra di Pippo Inzaghi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, Rudi Garcia non rinnova | Pronto il rientro in Italia

La salvezza passa per tre partite e serve un rendimento da Champions: anche per questo il Benevento potrebbe provare a dare la scossa fin da subito, esonerando Inzaghi. Come raccontato da Calciomercato.it, il divorzio è ormai soltanto questione di tempo, ma il momento della separazione potrebbe essere anticipato. Tre punti dalla salvezza, tre partite per scacciare l’incubo: serve la scossa e si potrebbe valutare l’addio immediato di Pippo Inzaghi.