Inter, taglio stipendi: risposta netta dai calciatori | Arriva Zhang

E’ netta la risposta dei calciatori dell’Inter sul taglio stipendi imposto dalla società, intanto arriva Zhang alla Pinetina

Dopo la vittoria dello scudetto, arriva il taglio degli stipendi. I problemi economici della proprietà impongono all’Inter serie riflessioni sugli investimenti futuri. Così, in attesa del maxi finanziamento da 250-270 milioni, la dirigenza ha varato una politica di contenimento dei costi (dal 10 al 20%) evitando di pagare circa 35 milioni di euro lordi da qui a fine stagione. Reduci da una grande cavalcata vincente, i calciatori dovrebbero dunque rinunciare a due mensilità del loro stipendio.

Di tagli, riporta il ‘Corriere dello Sport’, lo spogliatoio non vorrebbe neppure sentir parlare. Tutti si aspetterebbero invece un ulteriore premio collettivo per il traguardo raggiunto, ma ora viene proposta una ‘sforbiciata’. Zhang sarà presente oggi alla Pinetina per fare il punto della situazione. Sembra probabile che in molti diano il benestare a non riscuotere adesso i due mesi per incassarli però in futuro. Il discorso di oggi del presidente sarà introduttivo, poi nei giorni successivi toccherà all’ad Marotta.

Intervenuto a CMIT TV, il giornalista Fabrizio Biasin ha spiegato: “Si faranno altri tentativi, tipo spalmare i contratti, allungarli, tutta una serie di artifizi necessari in questo momento storico all’Inter, ma non solo”.