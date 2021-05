Dal finale di stagione potrebbe dipendere il futuro di Stefano Pioli. Due i candidati che al momento sono accostati alla panchina rossonera

Dopo una prima metà di stagione da incorniciare, con tanto di lotta scudetto con l'Inter, il Milan di Stefano Pioli ha fatto registrare un lento declino fino all'attuale sfida serrata per un posto in Champions. Ibra e soci dovranno infatti battagliare fino all'ultima giornata per provare a strappare il pass per l'Europa che conta, data per scontata per larga parte di questa particolare annata. I rossoneri non hanno peraltro un calendario semplice, e dovranno affrontare nelle ultime 4 due concorrenti dirette come Juventus e Atalanta. Dall'esito di questo rush finale potrebbe dipendere anche una bella fetta del futuro dello stesso Stefano Pioli, che negli ultimi tempi è stato messo in discussione.

Calciomercato Milan, post Pioli: due nomi in lotta

Senza Champions League la posizione di Pioli potrebbe seriamente iniziare a tremare. Se da qui al termine della stagione dovesse arrivare un fallimento nell’obiettivo stagionale, la dirigenza rossonera potrebbe propendere per un cambio della guardia con Andry Shevchenko nome suggestivo dei giorni scorsi. In tal senso sono partite anche le quotazioni da parte dei bookmakers che danno a 4,50 l’ucraino sulla panchina rossonera. Gli stessi però ipotizzano anche un’altra vecchia conoscenza del Milan per raccogliere l’eredità di Pioli: si tratta di Carlo Ancelotti, attualmente impegnato con l’Everton e quotato a 16.00. Un vero e proprio sogno per i tifosi milanisti che con l’ex allenatore del Napoli hanno portato a casa ben due Champions League.