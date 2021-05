José Mourinho lo vuole alla Roma: parliamo di Szczesny, che la Juventus punta a cedere per fare plusvalenza e spazio a Donnarumma







La Juventus non molla ‘Gigio’ Donnarumma, sempre in scadenza a giugno con il Milan, ma deve trovare una sistemazione a Szczesny. Come svelato da Calciomercato.it, le piste inglesi non trovano conferma e ciò evidenzia in sostanza una cosa: per i bianconeri non sarà semplice ‘liberarsi’ del polacco, complice il suo ingaggio da 7 milioni di euro netti e un mercato, quello riguardante i portieri, sempre piuttosto complicato. Dalla partenza del 31enne nativo di Varsavia, il club presieduto da Andrea Agnelli conta naturalmente di realizzare una sostanziosa plusvalenza. A bilancio ‘pesa’ ormai quasi zero…

Calciomercato Juventus, clamoroso: ritorno al passato per Szczesny

Szczesny difficile da piazzare? In Spagna, però, non la pensano così. ‘Don Balon’, per esempio, sostiene addirittura che il classe ’90 abbia una proposta della Roma di José Mourinho. Roma che lasciò nell’estate 2017 proprio per approdare a Torino, per circa 16 milioni di euro. Il tecnico portoghese è un noto estimatore del numero uno bianconero e la società dei Friedkin sono proprio alla ricerca di un sostituto di Pau Lopez. Certo, per Szczesny dovrebbero farsi carico di uno stipendio da quasi 14 milioni lordi, senza contare che la Juve vuole sui 20-25 milioni. Non da escludere un tentativo di scambio.