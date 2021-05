Caos Superlega: Juventus, Barcellona e Real Madrid attaccano la Uefa: il comunicato congiunto dei tre club

Continua la guerra legata alla Superlega tra i club dissidenti e la Uefa. Juventus, Barcellona e Real Madrid hanno diramato un comunicato congiunto contro la federazione. Ieri la Uefa ha annunciato le sanzioni per i nove club che hanno rinunciato al progetto, mentre per Barcellona, Juventus e Real Madrid non è stato previsto nulla. Le tre società fanno infatti ancora parte della Superlega e non hanno ancora detto addio al progetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Superlega, il comunicato congiunto UFFICIALE dei tre club

Questo il comunicato diramato dalle tre società:

“I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere, inaccettabili pressioni, minacce ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto e, conseguentemente, desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete ed un dialogo costruttivo. Ciò è intollerabile in punto di diritto e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di Super League, ordinando a FIFA e UEFA di astenersi”.

I tre club hanno ribadito come il progetto Superlega sia stato concepito per: “Fornire soluzioni all’attuale insostenibile situazione del settore calcistico: riforme strutturali sono indispensabili per assicurare che il nostro sport permanga di interesse e sopravviva nel lungo periodo. Con il massimo rispetto per le attuali strutture e per l’ecosistema del calcio. I club fondatori hanno convenuto che la Super League avrà luogo quando riconosciuta da UEFA, FIFA o da entrambe, oppure quando considerata competizione compatibile con il permanere dei club fondatori nelle rispettive competizioni domestiche. UEFA e FIFA si sono sinora rifiutate di stabilire un adeguato canale di comunicazione”.

I tre club si dicono pronti a dialogare, ma puntano il dito contro la Uefa e anche contro gli altri nove fondatori: “Ci rincresce vedere come i club nostri amici e partner fondatori della Super League si trovino ora in posizione incoerente e contraddittoria avendo sottoscritto ieri numerosi impegni con UEFA. Tuttavia, poiché permangono i problemi concreti che hanno portato i dodici club fondatori ad annunciare la Super League alcune settimane fa. Abbiamo il dovere di agire in maniera responsabile per il bene di tutti nonostante le continue minacce ricevute. Soprattutto, ribadiamo a FIFA, UEFA e a tutti gli stakeholder del calcio, il nostro impegno e la nostra ferma volontà di discutere insieme le soluzioni più appropriate per la sostenibilità dell’intera famiglia del calcio”.