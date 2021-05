Cristiano Ronaldo deve decidere il suo futuro: destinazione scelta, pronto a tutto pur di lasciare la Juventus per andare lì

Cristiano Ronaldo ha deciso. Come raccontato da Calciomercato.it, CR7 vuole lasciare la Juventus a fine stagione, dopo tre anni e la tripla delusione Champions. Il portoghese spinge per cambiare squadra, anche se ha dovuto rinunciare all’idea di tornare al Real Madrid dopo la chiusura di Florentino Perez. Un altro ritorno potrebbe esserci visto l’interesse del Manchester United. E proprio il club inglese farebbe gola all’attaccante della Juventus, pronto a tutto pur di tornare a vestire la maglia dei ‘Red Devils’. Almeno è questo che si racconta in Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Ronaldo: doppio sacrificio per la United

E’ ‘donbalon.com’ a parlare di un Ronaldo pronto a un doppio sacrificio pur di tornare a giocare al Manchester United e lasciare la Juventus. Il primo è legato all’ingaggio da oltre trenta milioni percepito attualmente a Torino. Per tornare ai ‘Red Devils’, riporta il portale iberico, CR7 è disposto a ridurselo di 10 milioni di euro, accettando uno stipendio di 20 milioni a stagione.

Inoltre il portoghese ha dato la sua disponibilità anche ad un contratto di soli due anni, invece del triennale di cui si era parlato mesi fa. Un doppio sacrificio per tornare al Manchester United e mettere fine alla sua esperienza in Italia.