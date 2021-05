Dalla Spagna confermano la possibilità che Ousmane Dembele possa vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione









Anche oggi Ousmane Dembele non è stato scelto da Koeman per giocare dal primo minuto la sfida importantissima contro l’Atletico Madrid. L’olandese lo ha fatto entrare in campo, contro i Colchoneros, solo negli ultimi 15 minuti di gioco. L’ennesimo chiaro segnale di come l’ex Borussia Dortmund non sia più una prima scelta per il Barcellona e il suo allenatore.

Al termine della stagione, Dembele può davvero lasciare il club blaugrana: visto il contratto in scadenza il 30 giungo 2022, potrebbe essere l’ultima occasione per venderlo. Nei giorni scorsi, nel corso di un’intervista, l’attaccante non ha chiuso ad un futuro lontano dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per Dembele

Il calciatore è ormai da mesi che viene accostato alla Juventus. I rapporti ottimi tra i due club potrebbero favorire il passaggio di Dembele a Torino, magari con l’inserimento di qualche calciatore bianconero che piace ai blaugrana.

L’interesse della Juventus per Dembele è confermato da ‘TodoFichajes’, che sottolinea addirittura come il desiderio del calciatore sia quello di vestire la maglia bianconera. Non si può escludere però un passaggio in Premier League, se l’offerta dovesse essere allettante. Il prezzo di Dembele è di 50 milioni di euro.