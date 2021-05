Juventus-Barcellona, asse per la Superlega (c’è anche il Real) ma anche sul calciomercato stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Entrambi i club, quello bianconero e quello blaugrana, sono sulle tracce di Manuel Locatelli e Ryan Gravenbeech, valutati 30 milioni di euro con quest’ultimo facente parte della scuderia Raiola.

Ebbene, anziché farsi la ‘guerra’, una guerra inutile quanto dannosa per le casse in un momento drammatico per i conti del calcio e di tutte e due le società, Juve e Barça (ricordiamo, in ottimi rapporti) potrebbero stringere una sorta di ‘patto’. Patto che consentirebbe alla prima di mettere le mani sul centrocampista del Sassuolo e ai catalani di prendersi il 18enne olandese dell’Ajax, oppure il contrario.