Le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa in vista della sfida della sua Juventus contro il Milan









Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Le dichiarazioni del tecnico bianconero: “Mi aspetto una bella partita, una gara aperta. Per la gara di domani avremo tutti i giocatori a disposizione. Si sono allenati tutti bene in questi giorni, di conseguenza potrò scegliere con grande calma la migliore formazione possibile”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

VITTORIA CONTRO L’UDINESE – “La gara di domenica scorsa ci ha dato nuova linfa. E siamo felici che sia stato Ronaldo a ribaltare il risultato contro l’Udinese. Domani Rabiot partirà dall’inizio. A Udine è entrato con la giusta determinazione e ha contribuito in maniera importante al successo. Domani ripartiremo dall’abbraccio di gruppo dopo il secondo gol di domenica scorsa. Sono sicuro che avremo lo stesso spirito e giocheremo una grande partita”.

FUTURO – “Ora è il momento di pensare al presente e di restare concentrati sui nostri obiettivi. Mancano quattro giornate di campionato e la finale di Coppa Italia”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan, Pioli: “Padroni del nostro destino. Donnarumma-ultrà, vi spiego”

RONALDO vs IBRA – “Sono due giocatori che fanno bene al calcio, campioni che abbiamo il piacere di vedere in campo. Morata sta bene e sarà pronto anche per partire dal primo minuto eventualmente”.

DONNARUMMA – Domanda di Calciomercato.it a Pirlo su Donnarumma – “Le piacerebbe allenarlo? Non è un problema mio, è un giocatore del Milan ed è un problema loro. Lo ritengo uno dei migliori cinque portieri al mondo, è un professionista esemplare”.