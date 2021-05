Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia del big match Juventus-Milan valevole per la 35esima giornata di Serie A









In casa Milan è vigilia del super scontro diretto per la Champions con la Juventus. Ecco le parole di Pioli in conferenza raccolte da Calciomercato.it.

JUVENTUS – “Dobbiamo ricordarci il percorso fatto, giocando da squadra matura. Sicuramente rappresenta la partita più stimolante e importante della mia carriera. I sogni sono belli solo se si realizzano”.

CHAMPIONS – “Chi vince domani ha grande possibilità di andare in Champions, ma non sarà finita li perché ci saranno altri nove punti a disposizione. Abbiamo un altro scontro diretto con l’Atalanta, siamo padroni del nostro destino”

DONNARUMMA – “Ci ho parlato in questa settimana, abbiamo parlato della gara di domani e di cosa serve per stare bene in campo. Lui è concentrato e motivato solo sull’obiettivo del Milan, così come tutti gli altri giocatori. Abbiamo formato un gruppo che ha sempre sudato e dato tutto per questa maglia”.

IBRAHIMOVIC – “La sua importanza domani e in generale è evidente, però non può essere un giocatore solo a vincere la partita. Dobbiamo far crescere i nostri numeri, diventare più compatti. Domani dobbiamo gestire bene la gara, cercare di essere imprevedibili”.

TABU’ JUVENTUS STADIUM – “Vogliamo assolutamente sfatare il tabù, e se il Milan non ci è mai riuscito vuol dire che dobbiamo fare una cosa davvero importante”.

Juventus-Milan, Pioli: “Ecco cosa dovremo limitare”



DOMANDA CM.IT – E’ giusto sostenere che il punto di forza della Juventus sia sugli esterni? Le difficoltà avute da Theo all’andata con Chiesa l’hanno un po’. tra virgolette, condizionata, in ottica formazione?

“Teniamo sempre presente le qualità degli avversari. Dovremo limitare le loro qualità quando avranno la palla, ed essere bravi noi quando avremo il possesso. La Juve ha grandi giocatori e dovremo cercare di coprire gli errori individuali dei compagni. Meno duelli difensivi avremo, meglio sarà”