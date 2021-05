Potrebbe essere nuovamente in Italia il futuro di Marko Arnautovic, polivalente attaccante austriaco di casa a Shanghai. Sfida a parametro zero

Nel corso della prima parte della stagione Inter e Milan si sono date battaglia per le posizioni più nobili della classifica. Con l’arrivo del 2021 però Lukaku e soci hanno cambiato completamente marcia, facendo il vuoto alle proprie spalle e vincendo lo scudetto con 4 turni d’anticipo. Discorso opposto per il Milan, che ha tirato il freno a mano ritrovandosi impelagato nella corsa Champions. Un duello tutto milanese durato quindi poco più di metà campionato, ma che in compenso potrebbe presto ripetersi con contorni differenti in sede di calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, sfida tra Inter e Milan per Arnautovic: ipotesi a zero

Nel mirino di Inter e Milan potrebbe infatti esserci un ex attaccante nerazzurro. Stando a quanto sottolineato da ‘tribalfootball.com’ l’avventura di Marko Arnautovic in Cina potrebbe essere giunta alle battute conclusive. Lo Shanghai infatti avrebbe deciso di lasciare andare via l’austriaco a costo zero già in estate, in anticipo rispetto alla chiusura naturale del contratto, per risparmiare il pesantissimo ingaggio dell’attaccante. Il portale evidenzia che Crystal Palace, Everton, Inter e Milan stiano monitorando lo stesso Arnautovic e potrebbero così dar vita ad una battaglia di mercato.

Nella trattativa c’è però anche il Bologna, con la dirigenza rossoblù che sarebbe già entrata in contatto con il fratello-procuratore dell’attaccante austriaco, capace di giocare sia da esterno offensivo che da punta centrale. 3 gol in 3 partite per lui nell’attuale campionato cinese, ed un passato all’Inter che potrebbe anche riportarlo a Milano.