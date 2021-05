Inter attiva sul calciomercato riguardo al fronte Muriel: c’è l’annuncio a proposito del futuro dell’attaccante dell’Atalanta

Grandi festeggiamenti per l’Inter dopo la conquista dello scudetto. I nerazzurri sono stati i grandi protagonisti della stagione in corso, sbaragliando la concorrenza per il trofeo nazionale a partire dal secondo girone. Ma è già tempo di pensare al futuro, con una situazione finanziaria che impone serie riflessioni come confermato anche dal vicepresidente onorario del club Javier Zanetti. Possibili comunque alcuni interventi mirati per potenziare la rosa in estate. La società è da tempo alla ricerca di un vice Lukaku in attacco e sta monitorando il profilo di Luis Muriel. Arriva un annuncio da parte del giocatore stesso sul proprio futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, l’annuncio di Muriel sul futuro

Il bomber dell’Atalanta sta meravigliando tutti a suon di gol. Le sue prestazioni stanno attirando l’interesse dei grandi club. La Beneamata potrebbe tentare l’affondo in estate alle giuste condizioni, al fine di completare il reparto offensivo. Il colombiano è intervenuto alla trasmissione “Balon Dividido” di ‘ESPN’, facendo chiarezza sul proprio futuro: “All’Atalanta sono riuscito ad esprimermi come mai mi era accaduto da altre parti. Ho fatto già molti gol, ma voglio rimpinguare il mio bottino. Sto benissimo a Bergamo. Voglio restare un altro anno e vincere lo scudetto il prossimo anno“.

Il classe ’91, quindi, chiude le porte alla squadra di Conte e rivela dove vorrebbe giocare nei prossimi anni: “Ritorno in Colombia? Non è nei programmi, ma se dovessi tornare mi vedrei o nel Deportivo Calì o nello Junior, che è la squadra della mia famiglia”.

Emanuele Tavano