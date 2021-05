Calciomercato Inter, contatti tra il Real Madrid e Lautaro Martinez

Dopo le parole del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, sul rinnovo di contratto, spuntano nuove indiscrezioni su Lautaro Martinez

L’Inter si gode lo Scudetto, il diciannovesimo della storia, conquistato dalla squadra di Antonio Conte con quattro giornate di anticipo. Una cavalcata importante quella dei nerazzurri, che ha portato a superare e distanziare i cugini del Milan di Stefano Pioli, campioni d’inverno, e a battere nettamente i campioni d’Italia in carica della Juventus di Andrea Pirlo. Adesso, però, è tempo di pensare al futuro, della guida tecnica e dei calciatori, con le voci di calciomercato che impazzano. In particolare, il direttore sportivo meneghino, Piero Ausilio, ha parlato della questione riguardante Lautaro Martinez. Il dirigente ha spiegato che, dopo il cambio di agente, bisognerà rifare tutto daccapo, mentre col suo vecchio entourage si era quasi arrivati alla fumata bianca definitiva. Una situazione che potrebbe ingolosire altri club interessati al 23enne bomber argentino.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: contatti con Lautaro Martinez

Fresco di eliminazione alle semifinali di Champions League per mano del Chelsea di Thomas Tuchel, il Real Madrid di Zinedine Zidane (accostato alla Juventus per l’eventuale post Pirlo) ha tutta l’intenzione di rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. In cima alla lista del presidente Florentino Perez c’è Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain, ma non è il solo. Stando, infatti, a quanto sostiene l’emittente spagnola ‘Cadena Cope’, il club castigliano avrebbe avviato i contatti con l’agente di Lautaro Martinez per discutere di un eventuale approdo nella Liga nella prossima stagione. Al momento, la trattativa si starebbe sviluppando solo tra il giocatore e il Real, mentre l’Inter non sarebbe stata ancora contattata. L’ex Racing de Avellaneda è legato al club di Suning fino al 30 giugno 2023 e, in questa stagione, ha realizzato diciassette reti in quarantaquattro presenza accumulate, diventando un punto fermo, insieme a Lukaku, dell’undici di Antonio Conte.