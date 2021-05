Calciomercato Inter, Ausilio e il futuro di Conte | “Ce lo teniamo stretto”

Dal futuro di Conte ai rinnovi di tasselli importanti come Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni: parla Piero Ausilio









Con lo scudetto cucito sul petto, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ partendo proprio dall’analisi della trionfale annata nerazzurra: “È solo l’inizio. Il mister aveva dato riposo ai ragazzi e ci siamo ritrovati oggi e avevamo voglia di regalarci sorrisi. Personalmente dopo tanti anni difficili che ho vissuto ci voleva. Sfido chiunque a vincere in breve tempo con tre cambi di proprietà in pochi anni. Qualche anno fa abbiamo avviato un percorso, definito e reso vincente con l’ingaggio di Conte. L’anno scorso avevo delle sensazioni giuste, sentivo che c’era qualcosa di speciale. Ci sono ancora quattro partite da onorare al meglio. Poi programmeremo con la società e l’allenatore il futuro. Ora vogliamo goderci questo successo”.

Calciomercato Inter, occhio al futuro: da Conte a Lautaro e Bastoni

Ausilio ha poi parlato nello specifico del ruolo di Conte, partendo dal famoso incontro di Villa Bellini: “L’incontro a Villa Bellini è stato fatto passare come un meeting incredibile invece nel quotidiano avviene sempre. Spalletti? Non dimentico le persone con cui abbiamo lavorato, con lui è iniziato un percorso che ha permesso all’Inter di tornare in Champions. Poi è arrivato Conte, uno che porta tutto all’eccesso: credo che lui abbia fatto la differenza, forse se avesse allenato una squadra simile all’Inter lo Scudetto sarebbe andato da un’altra parte. Per fortuna è il nostro allenatore e ce lo teniamo stretto. Solo una guida vincente come lui poteva gestire la pressione creata in questi anni, anche il suo staff è il top. Il futuro? Ci saranno degli incontri tra qualche giorno come avviene in tutte le altre società, lo faremo anche noi nella maniera più riservata possibile”.

RINNOVI – “Nel caso di Bastoni dobbiamo soltanto formalizzare qualcosa di cui si è tanto discusso, aspettare 10-15 giorni non cambia nulla. Con Lautaro eravamo a buon punto, lui ha cambiato gli agenti e questo ci mette nelle condizioni di avviare una nuova trattativa. Cerchiamo di fare in modo che i migliori restino, coniugando le esigenze tecniche con quelle economiche”.

Su un ritorno di Mourinho all’Inter: “No, non c’è mai stata la possibilità di un suo ritorno all’Inter. Abbiamo portato avanti un percorso diverso e l’abbiamo concluso e definitivo con Antonio Conte. In sincerità non ci sono mai state possibilità di un ritorno di Mourinho all’Inter”.