L’Atletico Madrid per sostituire Gimenez, destinato a trasferirsi in Inghilterra, è pronto a pescare in Serie A. Milan e Inter sono avvisate: nel mirino dei Colchoneros ci sono de Vrij e Romagnoli

L’Atletico Madrid potrebbe presto essere chiamato ad acquistare un nuovo centrale di difesa. Il corteggiamento da parte di Manchester City e Chelsea per José Maria Gimenez si sta facendo sempre più insistente. Un addio al termine della stagione dell’uruguaiano non è dunque da escludere. Simeone potrebbe così pescare il sostituto in Serie A. Il tecnico argentino guarderebbe soprattutto a Milano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>>

Calciomercato Inter e Milan, Romagnoli e de Vrij nel mirino

In casa Milan va monitorata con attenzione, la situazione legata ad Alessio Romagnoli. Il difensore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e senza un rinnovo, è facile prevedere un addio in estate. Mino Raiola, suo agente, stando alle ultime news, avrebbe chiesto 6 milioni di euro netti a stagione. Difficile che a queste cifre arrivi la firma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pressing dall’Inghilterra per Conte: ci sono conferme

Romagnoli – secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’ – piace ai Colchoneros ma si monitorano anche altri profili. L’Atletico sarebbe, infatti, anche sulle tracce di un altro assistito di Mino Raiola, Stefan de Vrij. L’olandese ha un contratto in scadenza nel 2023 ma da settimane si parla di un rinnovo ormai praticamente fatto. La firma però non è ancora arrivata. Per l’Inter, che lo ha prelevato a parametro zero dalla Lazio, la sua cessione rappresenterebbe un’importante plusvalenza. Un’ultima pista, per il dopo Gimenez, porterebbe, invece, a Dakonam Djené. Il difensore togolese, punto di forza del Getafe, ha una valutazione sui 20 milioni di euro.