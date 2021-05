Niente Miralem Pjanic. Secondo quanto riferito da Momblano, Antonio Conte per la sua Inter sogna di mettere le mani si Milinkovic-Savic









L’Inter di Antonio Conte proverà a rafforzare il centrocampo, per un ulteriore salto di qualità. In mattinata si è fatto il nome di Miralem Pjanic, che non si sta esprimendo al meglio al Barcellona. Come raccontato, un suo ritorno in Italia, per vestire il nerazzurro, è davvero complicato per gli alti costi.

Calciomercato Inter, Conte vuole Milinkovic-Savic

Durante la diretta Twitch di Juventibus, Momblano ha fatto il punto sul centrocampo nerazzurro: “Ho avuto modo di fare una verifica su Pjanic-Inter e posso dire che, con Conte e Marotta al comando, il bosniaco non arriverà all’Inter. So anche che il giocatore non piace all’allenatore nerazzurro

Sogno Milinkovic-Savic – “Il nome in cima alla lista dei desideri, nella testa di Conte, per migliorare l’Inter è quello di Milinkovic-Savic. Farà il suo nome alla dirigenza, se resterà alla guida dell’Inter…”. Milinkovic-Savic è l’oggetto dei desideri di diversi squadre. Il calciatore della Lazio è stato cercato con forza dal Milan ma anche da Juventus, Psg e Real Madrid. Bisogna capire se Lotito è intenzionato a concedere sconti per un calciatore, che fino ad un paio d’anni fa chiedeva più di 100 milioni di euro