A fine stagione partiranno le valutazioni sul futuro di Handanovic. Le possibili mosse dell’Inter, con Musso e Silvestri nomi caldi per la porta nerazzurra

Punto interrogativo per Samir Handanovic tra i pali nerazzurri. Il capitano dell’Inter ha conquistato il suo primo trofeo grazie alla vittoria dello scudetto da quando veste la maglia della ‘Beneamata’, ma le sue prestazioni negli ultimi tempi non hanno convinto. La dirigenza sta facendo delle valutazioni nel ruolo, anche se ad oggi difficilmente l’Inter si priverà dello sloveno già questa estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Inter, Handanovic in bilico: Musso e Silvestri in cima alla lista di Marotta

Tutto rimandato quindi all’estate del 2022, quando scadrà il contratto di Handanovic con la società neo-campione d’Italia. La trattativa per il rinnovo è al momento congelata, con Marotta e Ausilio a caccia di un vice di livello vista la probabile partenza di Radu e l’addio di Padelli come terzo portiere. Secondo ‘Gazzetta.it’, sarebbe difficile una possibile convivenza nella prossima stagione tra Handanovic e Musso, con l’argentino obiettivo numero uno per la porta nerazzurra. Il nazionale albiceleste ha inoltre un costo elevato, con l’Udinese che lo valuta circa 30 milioni di euro. In quel caso l’Inter potrebbe virare su Silvestri, altro obiettivo caldo per i pali nerazzurri. Costo contenuto per l’attuale portiere del Verona, valutato non più di 10 milioni di euro dagli scaligeri.

Su Musso, inoltre, l’Inter potrebbe pensare a rilevare il suo cartellino questa estate per lasciare ancora un anno ad Udine, prima di portarlo a Milano nel 2022 con il possibile addio di Handanovic. A stagione conclusa, la dirigenza di Viale della Liberazione farà tutte e valutazioni in chiave di mercato.