Rodrigo De Paul è stato a Milano nel ristorante di proprietà anche di Javier Zanetti: arriva il comunicato ufficiale sull’obiettivo dell’Inter









Rodrigo De Paul a Milano non poteva passare inosservato. Il numero 10 dell’Udinese quest’oggi è stato nella città lombarda e ha fatto visita anche ad uno dei ristoranti che ha come proprietario il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Una visita che non poteva non suscitare clamore visto che proprio il club nerazzurro è uno dei più interessati all’acquisto del centrocampista argentino. Nel mirino anche di Juventus e Milan, De Paul è pronto al salto di qualità ma per strapparlo ai friulani servono almeno 35-40 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Pjanic ‘rifiutato’ e scippo alla Juve | “Tutto deciso”

Calciomercato Inter, l’Udinese su De Paul: “A Milano per ragioni burocratiche”

Proprio sulla visita dell’argentino a Milano, è arrivato in serata il comunicato ufficiale dell’Udinese. La società è intervenuto per calmare le acque dopo il clamore mediatico suscitato. Il club friulano ha pubblicato una nota in cui è scritto: “Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”.