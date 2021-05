Salta l’affare con Depay per la Juventus: l’attaccante, libero a parametro zero, si prepara a cedere all’interesse del Barcellona

Sta per saltare l’affare che avrebbe portato alla Juventus Memphis Depay. L’attaccante è destinato a lasciare il Lione a parametro zero alla fine della stagione in corso, non avendo rinnovato con la società transalpina e i bianconeri sembravano in pole position per aggiudicarselo. Per ripetere le operazioni che a Torino avevano già portato Paul Pogba, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, l’intenzione di Fabio Paratici era quella di lanciarsi con prepotenza sul mercato degli svincolati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, Raiola prepara la beffa | Accordo in vista

Con le difficoltà economiche del momento, la Juventus dovrà ragionare con insistenza sui parametri zero, facendo leva sull’appeal che la squadra continua comunque ad avere in ambito europeo, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative. Sulla lista della dirigenza ci sono al momento anche Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglou, entrambi con il contratto in scadenza al 30 di giugno e che potrebbero andare a potenziare la rosa attualmente allenata da Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, sfuma l’affare Depay

Depay sarebbe stato, tra l’altro, il perfetto sostituto di Paulo Dybala, con l’argentino che essendo in scadenza di contratto tra 14 mesi sembra destinato alla separazione dal bianconero già quest’estate. Stando a quanto raccolto da Calciomercatoweb.it, però, la trattativa tra Juventus e Depay non è destinata a decollare: l’inserimento del Barcellona di Ronald Koeman avrebbe bruciato la concorrenza, attirando l’attaccante del Lione che prenderebbe un ruolo più centrale nel progetto tattico catalano a fronte della quasi certa partenza di Lionel Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scaricati dal Barcellona | Juventus in agguato

Con l’impossibilità di tentare un nuovo assalto a Lautaro Martinez, che ha visto aumentare il proprio valore rispetto alla scorsa estate a fronte della vittoria del campionato, il Barcellona dovrà ragionare proprio come la Juventus, lavorando sul mercato degli svincolati. Il club catalano andrà forte su Depay, per far sfumare definitivamente la pista Juventus.