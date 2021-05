Calciomercato Juventus e Milan, Raiola prepara la beffa | Accordo in vista

Calciomercato Juventus e Milan, può sfumare un obiettivo congiunto di bianconeri e rossoneri: il piano di Raiola

Settimana cruciale per il campionato di Juventus e Milan, che domenica sera saranno a confronto nello scontro diretto all’Allianz Stadium. In palio punti fondamentali per la corsa Champions di entrambe, in un finale di campionato incertissimo e dove ogni errore può essere fatale. Il duello o gli intrecci tra le due si riproporranno a breve in sede di calciomercato, ma dall’estero arrivano notizie negative per un obiettivo di entrambe che può sfumare.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus-Milan tra dubbi e Champions | Da Pirlo e Ronaldo a Donnarumma e Pioli

Calciomercato Juventus e Milan, Malen verso il Barcellona

Secondo ‘Don Balon’ in Spagna, infatti, Mino Raiola è al lavoro per soffiare un attaccante sia ai bianconeri che ai rossoneri, portandolo al Barcellona. Si tratta di Donyell Malen, giocatore del Psv Eindhoven, seguito da tempo sia da Paratici che da Maldini. Il portale iberico riferisce che i contatti tra Raiola e il presidente blaugrana Laporta sono frequenti e potrebbero portare a una conclusione positiva della trattativa per i catalani, già vicini ad acquistarlo un anno e mezzo fa, prima del suo grave infortunio. Koeman avrebbe dato il suo benestare all’acquisto del connazionale, l’operazione potrebbe concludersi per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.