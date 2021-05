Aria di rivoluzione in casa Barcellona. Il processo di rinnovamento dei blaugrana potrebbe portare anche all’addio di Sergio Busquets di Jordi Alba

Il Barcellona di Leo Messi è in piena lotta per la Liga e si gioca tutte le proprie carte nelle ultime giornate in una super sfida che vede coinvolte anche Atletico Madrid, con il quale ci sarà lo scontro diretto nel fine settimana, Real Madrid e Siviglia. A fine stagione sarà poi tempo di tirare le somme, a partire proprio dal rinnovo del sei volte Pallone d’oro che con il ritorno di Laporta in presidenza appare più vicino alla permanenza. Ciò però non toglie il fatto che alcuni senatori che hanno fatto la storia recente del Barça potrebbero andare via. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, la Juventus osserva: due big messi alla porta dal Barcellona

Stando a quanto sottolineato dal giornalista Alfredo Duro a ‘El Chiringuito’: “Laporta ha messo in vendita Jordi Alba e Busquets per il loro stipendio“. Ingaggi pesanti e l’età che avanza inesorabile sono le due motivazioni principali che potrebbero quindi portare all’addio di due senatori importanti del Barcellona. Una vicenda che potrebbe anche trasformarsi in un assist per la Juventus di Agnelli, la quale potrebbe fare un pensierino soprattutto su Busquets, già scaricato da tempo anche da Koeman e che tornerebbe in auge dopo i pensieri dei mesi scorsi. Il nodo resta l’ingaggio, però, con il mediano dei catalani che guadagna 9 milioni netti a stagione, e che necessita quindi di un ridimensionamento da questo punto di vista. Non va però sottovalutata anche la situazione di Alba, mancino di grande esperienza in grado eventualmente di conferire quella spinta che è mancata quest’anno alla Juventus sulla corsia: il problema anche in questo caso riguarda la parte economica.

Al netto degli alti stipendi dei due spagnoli la Juventus potrebbe e dovrebbe comunque far spazio salariale andando a cedere qualche pezzo importante della rosa, come i vari Rabiot, Alex Sandro o Ramsey, che percepiscono ingaggi considerevoli. Busquets inoltre dal canto suo ha ancora due anni di contratto con il Barça, alla luce di una scadenza fissata al 2023. Alba invece ha ancora una accordo fino al 2024 e in questa stagione si è rivelato ancora utilissimo come testimoniano 45 presenze, 5 reti e ben 15 assist.