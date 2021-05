Fulmine a ciel sereno in ottica calciomercato Inter. Assalto ad uno dei pupilli di Conte: fari puntati su Bastoni









Con 29 gol subiti in 34 giornate, quella dell’Inter è finora la miglior difesa della Serie A. Anche la scorsa stagione, sebbene non arrivò lo scudetto, la retroguardia nerazzurra fu la meno battuta. Tra i protagonisti della saracinesca di Conte c’è senza dubbio Alessandro Bastoni, centrale classe 1999 in grado di giocare sia in una difesa a tre che a quattro, come dimostrato in Nazionale. Come dichiarato dal suo agente nei giorni scorsi: c’è già l’accordo con l’Inter per il rinnovo del contratto di Bastoni, che va solo formalizzato. Il suo futuro, tuttavia, potrebbe essere lontano da Milano. Difficile pensare che, visti i problemi economici del club, il gruppo Suning possa ritenere qualcuno incedibile. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Zidane vuole Bastoni al Real Madrid

Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘Don Diario’, infatti, dopo il Barcellona anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Bastoni. Con Sergio Ramos in scadenza di contratto a giugno e lontano dal rinnovo da un lato e Varane sempre più corteggiato dal Manchester United dall’altro, i blancos hanno bisogno di un nuovo centrale difensivo. Ed il primo nome sul taccuino di Zidane sarebbe proprio quello dell’ex atalantino, che lo stima per le sue abilità aeree, per la bravura nell’uno contro uno e per la sua rapidità. Pronta un’offerta irrinunciabile: il Real sarebbe intenzionato a girare ai nerazzurri buona parte della cifra (tra i 60 e gli 80 milioni di euro) che incasserebbero dalla cessione di Varane.