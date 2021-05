Calciomercato, Fiorentina e Shakhtar: le ultime su De Zerbi

Corteggiato in Italia e all’estero, Roberto De Zerbi incontrerà il Sassuolo nelle prossime settimane per prendere una decisione definitiva

Impegnato nella rincorsa al settimo posto e alla qualificazione alla prima edizione della Conference League, Roberto De Zerbi continua a riflettere sul suo futuro. Prima di prendere una decisione definitiva, l’allenatore bresciano attende l’incontro con la dirigenza del Sassuolo, che ancora non c’è stato proprio in virtù del nuovo obiettivo stagionale. Di recente, c’è stato un prepotente ritorno di fiamma da parte della Fiorentina che, tuttavia, non ha ancora il sì dell’ex Benevento secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it.

Resta, invece, molto concreta la pista che conduce allo Shakhtar Donetsk. Il pressing del club ucraino è andato avanti anche nei giorni scorsi e ad oggi gli arancionero restano l’ostacolo più grande sulla via dell’eventuale permanenza in Emilia del 41enne. In ottica viola, potrebbe tornare di moda la candidatura di Ivan Juric, già trattato lo scorso anno.