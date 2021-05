Juventus e Milan monitorano il profilo di Vlahovic in vista della prossima stagione: c’è l’offerta della Fiorentina per il rinnovo

Corsa Champions League per Juventus e Milan e non solo. I due club continuano ad avere non pochi dubbi riguardo al futuro delle proprie rose. I bianconeri non sono certi della forma che prenderà il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Cristiano Ronaldo su tutti potrebbe dire addio, ma attenzione anche a Dybala e Morata. I rossoneri, oltre le solite questioni Donnarumma e Calhanoglu, dovrebbero anche rinforzare l’attacco in vista dell’impegno nella Coppa dalle grandi orecchie. Entrambe le società, in questo senso, continuano a tenere d’occhio il profilo di Dusan Valhovic. Il serbo sta mettendo in mostra qualità e numeri di pregiatissima fattura e pare pronto per il salto in una big durante l’estate. Arrivano, però, notizie poco rassicuranti in quel di Milano e Torino.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus e Milan, Raiola prepara la beffa | Accordo in vista

Calciomercato, pronto il rinnovo per Vlahovic: ‘beffa’ Juve e Milan

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, vorrebbe tentare di trattenere il gioiello classe 2000 almeno per un altro anno, prima poi di cederlo ad una grande squadra. Voci dall’Italia raccontano, infatti, che i ‘Viola’ avrebbe in serbo un’offerta importante per trattenere il centravanti. La società toscana vorrebbe prolungare l’accordo oltre il 2023 – attuale scadenza – al giocatore e pare sia pronta a proporre ben 4 milioni di euro per convincerlo. Anche il Real Madrid ha mostrato interesse per la punta, ma il prezzo fissato dai ‘Viola’, 60 milioni di euro, ha rallentato il tutto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, scaricati dal Barcellona | Juventus in agguato

Vlahovic ha realizzato fino ad ora 19 gol in 31 partite stagionali. Situazione in divenire, Juventus e Milan dovranno accelerare le pratiche se vorranno centrare questo acquisto.

Emanuele Tavano