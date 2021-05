Nagelsmann cerca un esterno destro e la dirigenza del Bayern Monaco vorrebbe puntare su Hakimi dell’Inter. Conte non vuole mollare

Il Bayern Monaco inizia a lavorare a quella che sarà la rosa da affidare a Julian Nagelsmann per la prossima stagione. Uno dei primi rinforzi che sarà necessario apportare alla squadra utilizzata da Hansi Flick quest’anno è un terzino destro. La soluzione al problema dei bavaresi si chiama Achraf Hakimi, fresco vincitore della Serie A con l’Inter di Antonio Conte. A riportarlo è ‘TZ’ attraverso l’account Twitter del suo caporedattore, Manuel Bonke.

Calciomercato Inter, assalto al pupillo di Conte

Il 22enne nazionale del Marocco si adatterebbe perfettamente alla tattica del futuro allenatore del Bayern, grazie soprattutto alla sua propensione offensiva e al suo dinamismo, che lo ha reso una vera spina nel fianco delle difese italiane quest’anno. Il suo agente, tra l’altro, ha commentato la voce di calciomercato in maniera possibilista: “Non mi sorprendere come voce – ha detto Alejandro Camana a ‘TZ’ – Il Bayern è uno dei migliori club al mondo. Se cercano un giocatore sicuramente vogliono prendere i migliori al mondo e Achraf al momento lo è nella sua posizione”.

L’Inter l’estate scorsa ha versato nelle casse del Real Madrid 45 milioni di euro e il contratto di Hakimi è in scadenza nel 2025. Non è ancora chiara quale possa essere l’intenzione del giocatore, ma difficilmente Antonio Conte accetterebbe di cedere il suo titolare destro, soprattutto in vista della Champions League del prossimo anno e la volontà di aprire un ciclo di vittorie. Per il Bayern Monaco Hakimi rappresenterebbe un’ottima alternativa a Benjamin Pavard e Bouna Sarr. Seppur Steven Zhang si ritrovi nelle condizioni di dover tappare dei buchi economici importanti, la cessione al momento è molto difficile.