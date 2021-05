Calciomercato Juventus, Allegri è la chiave per il bomber

Calciomercato Juventus, il ritorno di Allegri può propiziare l’acquisto del bomber per la prossima stagione

Salvataggio in extremis, ieri, per la Juventus, che negli ultimi minuti ha rimontato in casa dell’Udinese vincendo per 2-1 una gara fondamentale per la corsa Champions. La doppietta di Cristiano Ronaldo fa tirare un sospiro di sollievo a Pirlo, ma il destino dell’allenatore, al termine della stagione, che sia Champions o meno appare segnato. Come raccontato alla CMIT TV qualche giorno fa, Massimiliano Allegri è in pole per la panchina della Juventus. Il ritorno del livornese si fa sempre più probabile, per provare a ripartire con rinnovate ambizioni nella prossima stagione. E il suo rientro a Torino potrebbe essere la chiave per l’arrivo di un attaccante.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Allegri ‘porta’ quello di Kean

Si tratta di Moise Kean, lanciato proprio da Allegri e legato da un rapporto di profonda stima all’allenatore dei cinque scudetti. Lo spiega ‘Gazzetta.it’, secondo cui il giovane centravanti, in prestito al Psg ma di proprietà dell’Everton, in caso di nuovo insediamento del livornese in panchina, nonostante si trovi bene in Francia dove è avvenuta la sua consacrazione, potrebbe effettivamente scegliere di tornare a sua volta a Torino. La partita a questo punto si giocherebbe tra i bianconeri e i ‘Toffees’, per trovare la giusta quadra dell’affare.