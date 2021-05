Paulo Dybala può lasciare la Juventus al termine della stagione. L’attaccante argentino continua ad essere nel mirino del Manchester United. Possibile scambio con i Red Devils, con Alex Telles pronto a vestire il bianconero

Stagione davvero sfortunata per Paulo Dybala. L’attaccante argentino, condizionato dai tanti infortuni, non è riuscito a dare una mano alla Juventus, come tutto il mondo bianconero si aspettava. Contro l’Udinese non ha inciso, così come contro la Fiorentina, e i gol in stagione sono al momento solo quattro. Il suo futuro è davvero tutto da scrivere: con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 può lasciare in estate qualora non dovesse arrivare il prolungamento.

L’ex Palermo – nonostante l’annata più che complicata – ha ancora parecchio mercato. Piace in Spagna, dove Barcellona e Atletico Madrid non lo hanno mai perso di vista ma anche in Inghilterra. Come raccontato, attenzione a possibili scambi con i blaugrana ma nei giorni scorsi si è parlato di un possibile affare che porterebbe Dybala a vestire la maglia dei Colchoneros, in cambio del cartellino di Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, ecco Telles

Attenzione però alla pista inglese. Dybala, solo un paio d’anni fa, avrebbe potuto giocare per il Manchester United. I Red Devils sembrano ancora interessati e stando a quanto riportato da Fichajes.net, potrebbero tornare all’assalto nei prossimi mesi. Anche in questa circostanza l’affare potrebbe andare in porto attraverso uno scambio. In bianconero finirebbe Alex Telles. Il terzino brasiliano classe 1992 piace da tempo alla Juventus e potrebbe davvero essere il nome giusto.