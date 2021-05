Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus. Una nuova pista da seguire potrebbe essere il Bayern Monaco. I bavaresi rischiano di perdere Lewandowski e il portoghese sarebbe il sostituto

Contro l’Udinese è stata una partita complicata per Cristiano Ronaldo, che anche oggi non ha mostrato la sua versione migliore. Il portoghese nel finale è però risultato decisivo con la doppietta che ha piegato la squadra di Gotti. Mancano ancora cinque match, quattro in Serie A e la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, per chiudere la stagione. Una stagione che andrà in archivio senza un importante trofeo.

Cristiano Ronaldo è chiaramente deluso per la stagione e la voglia di lasciare Torino è davvero tanta, così come la paura di non riuscire a vincere le coppe che contano con la Juventus. Come raccontato, le porte del Real Madrid, club in cui tornerebbe di corsa, sono al momento chiuse. Le priorità, ad oggi, portano i nome di Haaland e Mbappe. Il norvegese e il francese sono obiettivi certamente complicati da raggiungere ma non impossibili ma i blancos guardano anche ad altri profili. Il futuro dei giovani attaccanti potrebbe comunque condizionare in qualche modo quello di Cristiano Ronaldo, lasciando un posto libero, ad esempio, al Psg.

Calciomercato Juventus, Ronaldo è il dopo Lewandowski

Ma dalla Spagna arriva un’altra possibile pista da seguire per il portoghese. Il giocatore è stato accostato anche al Manchester United ma attenzione – secondo quanto riporta ‘Don Balon’ – all’idea Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero perdere Robert Lewandowski, direzione Real Madrid, e decidere di sostituirlo proprio con Ronaldo. L’acquisto del portoghese non rientrerebbe nelle politiche di mercato adottate dal Bayern, che potrebbe però, in questo caso, fare un’eccezione. Per lasciarlo andare la Juve si accontenterebbe di 25 milioni di euro.