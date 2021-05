Ousmane Dembele si dice felice al Barcellona ma non appare sicuro di un futuro ancora in blaugrana. Il giocatore ex Borussia Dortmund è stato accostato a Juventus e Inter

Il futuro di Ousmane Dembele è tutto da scrivere. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e senza un rinnovo in estate potrebbe davvero lasciare il Barcellona. La stagione dell’ex Borussia Dortmund è stata meno condizionata, rispetto al passato, dagli infortuni: le partite giocate sono state così, fino a questo momento, 40, molte delle quali partendo dalla panchina. Dembele è comunque riuscito ad arrivare in doppia cifra: sono, infatti dieci i gol e quattro gli assist.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’ex Borussia Dortmund, intervistato da ‘beIN Sports’, si è detto “felice” di giocare con il Barcellona ma non ha chiuso ad un addio: “Vedremo cosa succederà in futuro”, poche parole che però bastano per alimentare ulteriormente i rumors degli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Inter, PAGELLONE scudetto | Lukaku trascinatore, Vidal tradisce Conte

Calciomercato Juve e Inter, sfida per Dembele

Nell’ultimo periodo Dembele è stato, infatti, accostato anche alla Juventus. I bianconeri potrebbero fare i conti con un attacco da rifare completamente. Cristiano Ronaldo vuole lasciare Torino e il futuro di Alvaro Morata e Paulo Dybala è tutto davvero da scrivere. Paratici ed Agnelli non sono convinti di investire 45 milioni di euro per lo spagnolo e l’argentino ha un contratto in scadenza nel 2022. Attenzione soprattutto a possibili nuovi scambi. I rapporti, come dimostra l’affare Arthur-Pjanic, sono ottimi e i giocatori che possono finire in blaugrana, oltre allo stesso Dybala, sono diversi. Si è parlato tanto di Rabiot ma soprattutto di Bentancur e de Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Udinese-Juventus, Pirlo: “Dobbiamo arrivare in Champions” | Poi i complimenti all’Inter

Dembele può essere però un calciatore che può stuzzicare la fantasia anche dell‘Inter, che è alla ricerca di un terzo attaccante da affiancare a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Al Barcellona piace parecchio l’argentino ma anche Nicolò Barella. Difficile però, che possa nascere una trattativa con i due calciatori, vista l’importanza che hanno per Antonio Conte.