Inter e Juventus sono molto attente alla situazione Dzeko in sede di calciomercato: novità sul fronte nerazzurro per il bosniaco

Cammino molto diversi per Inter e Juventus in campionato. Le dinamiche si intrecciano, invece, se ci immergiamo in tema di calciomercato. In particolare, i due club cercano opportunità per l’attacco ed è tornato a circolare il nome di Edin Dzeko nelle ultime ore. Il bosniaco quasi sicuramente lascerà la Roma in estate e l’ultima ipotesi sarebbe quella di avviare le pratiche per la rescissione del contratto. In questo caso, l’acquisto per il club di Conte diventerebbe prioritario.

Calciomercato Inter, priorità Dzeko per l’attacco

Suning non potrebbe permettersi una spesa considerevole, a maggior ragione considerando l’età avanzata (35 anni) dell’attaccante. Marotta e la dirigenza avrebbero in mente, infatti, la soluzione prestito – unica possibile ad oggi – ma il bosniaco in ogni caso dovrà accettare di ridursi l’attuale ingaggio di 7,5 milioni di euro. Soddisfatti questi aspetti, l’ex City diventerebbe una priorità per la ‘Beneamata’, al fine di occupare finalmente il ruolo di vice Lukaku.

I bianconeri, intanto, restano in attesa di ulteriori sviluppi. C’è ancora da capire quale sarà il futuro di diversi giocatori del reparto offensivo. Su tutti Cristiano Ronaldo, ma anche Morata e Dybala non sono affatto certi della permanenza. Futuro di Dzeko tutto da scrivere, ma l’Inter fa sul serio ed è pronta a mettere in atto lo sprint finale alle giuste condizioni.

Emanuele Tavano