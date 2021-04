Calciomercato Inter, affare in prestito per battere la Juve | C’è anche Dzeko

Il calciomercato Inter prepara l’affare Emerson Palmieri in prestito per battere la concorrenza della Juventus, Marotta al lavoro

Inter al lavoro per battere la Juventus anche sul mercato. Per la corsia sinistra il nome caldo resta Emerson Palmieri del Chelsea. Su di lui ormai da tempo è forte anche l’interesse dei bianconeri, ma Marotta studia la formula vincente per riportarlo in Italia. Ad oggi, riporta ‘Tuttosport’, i nerazzurri potrebbero offrire soltanto un prestito, ma l’italo-brasiliano dovrebbe prima rinnovare il contratto in scadenza nell’estate 2022 per rendere possibile l’operazione. Con Young verso l’addio e Perisic adattato nel ruolo di esterno sinistro, Emerson rappresenterebbe un innesto di qualità per la futura rosa interista.

Negli ultimi giorni, infine, in chiave Inter è tornato di moda il nome di Dzeko. Secondo il quotidiano, pur di liberarsi di un ingaggio da 7,5 milioni a stagione, è possibile che la Roma sia disposta a cedere il cartellino anche a titolo gratuito o al massimo per un conguaglio (ovvero un giovane talento). In caso di accordo con l’Inter, però, Dzeko dovrebbe accettare di spalmare quanto guadagna in giallorosso su almeno un paio di stagioni.