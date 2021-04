Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Dzeko | Accelerata per il bomber

In vista della prossima stagione, il reparto avanzato dell’Inter potrebbe essere rinforzato con un vecchio obiettivo di Conte

Mentre tutte le squadre della Superlega, a parte le spagnole Real Madrid e Barcellona, si sono tirate fuori ufficialmente, ieri è iniziato il turno infrasettimanale valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A con la vittoria della Fiorentina a Verona. Oggi sarà il turno, tra le altre, anche della capolista Inter, attesa sul campo dello Spezia di Vincenzo Italiano. Dopo il pareggio dello scorso turno contro il Napoli, allo stadio ‘Maradona’, i nerazzurri di Antonio Conte hanno tutta l’intenzione di tornare alla vittoria e mettere un altro tassello verso la conquista dello Scudetto, il diciannovesimo della storia del club meneghino. Intanto, però, lo sguardo resta rivolto anche al calciomercato in vista della prossima stagione. E, con ogni probabilità, il reparto che verrà rinforzato sarà quello avanzato. Infatti, oltre ai titolarissimi Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, resta il solo Alexis Sanchez a disposizione. Appare necessario, dunque, effettuare qualche innesto per puntare a tutti gli obiettivi in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, rinnovo pronto | Zhang porta firma e annuncio: le cifre

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma e accelerata per Dzeko

Vicino in più di un’occasione all’Inter, si vocifera di un ritorno di fiamma per Edin Dzeko. Il bosniaco potrebbe lasciare la Roma in estate e la soluzione nerazzurra potrebbe tornare di moda. Stando, infatti, a quanto sostiene il portale spagnolo ‘todofichajes.com’, il club giallorosso sarebbe disposto a lasciar partire il 35enne attaccante, legato da un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2022, a fronte di un esborso economico minimo per il cartellino. Sarebbero già stati avviati nuovi contatti tra le due società per discutere dell’affare, tanto che novità, in un senso o nell’altro, potrebbero arrivare a stretto giro di posta. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma il futuro di Dzeko appare, ormai, decisamente lontano dalla Roma.