Calciomercato Inter, Bastoni rinnova | Zhang conclude: cifre e dettagli

L’Inter si avvicina al traguardo in questa stagione, ma pensa anche a blindare i suoi gioielli sul calciomercato. In particolare, è sempre più vicino il rinnovo di contratto di un titolarissimo di Conte

L’Inter sta entrando nella fase caldissima di questa stagione. Mancano, infatti, i punti decisivi per il raggiungimento dello scudetto. I prossimi match saranno quindi essenziali per delineare scenari da sogno per la compagine nerazzurra. Allo stesso tempo, la società è concentrata sul calciomercato nell’ottica della pianificazione di scenari e strategie per il prossimo futuro.

La situazione economica, soprattutto dopo le contingenze legate al Covid-19 e la chiusura dei rubinetti dalla Cina, di certo non pare rosea. In ogni caso, l’Inter vuole affrontare il prossimo calciomercato con qualche sicurezza in più, legata soprattutto alla permanenza dei migliori gioielli in rosa. E in questo senso, va anche anche il rinnovo di Alessandro Bastoni. Il centrale italiano, tutto mancino, ha palesato grandissime qualità in questa stagione. Agli ordini di Antonio Conte è letteralmente esploso, garantendo un livello di prestazioni particolarmente elevato sia nell’impostazione del gioco che nelle coperture. Una crescita esponenziale che ora dovrebbe essere premiata attraverso il rinnovo di contratto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, Zhang conclude il rinnovo di Bastoni: i dettagli

Un elemento fondamentale per il gioco di Conte come Alessandro Bastoni è pronto a legarsi per diverse stagioni all’Inter. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il difensore che ora ha un accordo con l’Inter sino al 2023, con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti più bonus, è in procinto di firmare il rinnovo.

Il nuovo accordo, gli permetterebbe di percepire uno stipendio che gli permetterebbe di arrivare a 4 milioni di euro, bonus compresi. Il ritorno di Steven Zhang, inoltre, potrebbe portare alle firme e al relativo annuncio. Un’importante operazione di mercato per l’Inter che in questo modo blinda il suo gioiello e lo preserva dall’assalto delle maggiori big internazionali.