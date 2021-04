Marotta lavora ad un nuovo scambio in ottica calciomercato Inter. Regalo a Conte e la Juventus finisce ko

Prima le voci sulla cessione della società da parte del gruppo Suning, adesso il nuovo progetto della SuperLega. Per Antonio Conte si fa sempre più difficile il compito di tenere concentrata la squadra soltanto sul campo e sulla conquista dello scudetto. Domani, nel turno infrasettimanale, tappa importante per la truppa nerazzurra, impegnata sul campo dello Spezia che ha bisogno di punti salvezza. Di pari passo, il club meneghino deve pensare al futuro, con gli uomini mercato Marotta e Ausilio che sono al lavoro per rinforzare la rosa. A tal proposito, si registra una trattativa che prevede un maxi scambio che coinvolge quattro giocatori e, indirettamente, la Juventus.

Calciomercato Inter, il piano per strappare De Paul alla Juve

Tra gli obiettivi principali dell’Inter per la prossima stagione c’è Rodrigo De Paul. Il centrocampista della Nazionale argentina piace moltissimo a Conte per la sua duttilità tattica e già a gennaio i nerazzurri avevano provato a trattarlo con l’Udinese, ma la mancata cessione di Eriksen bloccò la trattativa. Per battere la concorrenza dei top club italiani ed europei – tra cui appunto la Juve, ma anche Atletico Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool – Marotta starebbe pensando ad uno scambio. Secondo quanto riportato da ‘interlive.it‘, sul piatto ci sarebbero i cartellini del portiere Radu e di uno tra il mediano Agoume ed il centravanti Pinamonti, oltre ad un conguaglio in denaro tra i 12 e i 15 milioni di euro.