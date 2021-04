Sergej Milinkovic-Savic sempre al centro dei rumors di calciomercato. L’estate prossima potrebbe essere quella dell’addio alla Lazio. Juventus, Inter o estero: le ultime

La prossima estate potrebbe essere quella dell’addio. Parliamo di Milinkovic-Savic e della sua possibile partenza dalla Lazio dopo sei stagioni importanti in cui il centrocampista serbo è stato grande protagonista e tra i giocatori chiave dei successi, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane oltre a una qualificazione in Champions, della squadra biancoceleste. Da capire le richieste di Lotito, comunque senz’altro inferiori a quelle del passato anche recente, ovvero 100 e passa milioni di euro.









Milinkovic-Savic, ‘sorpasso’ Inter sulla Juventus

Ma quale potrebbe essere la prossima squadra di Milinkovic-Savic? Probabilmente straniera, visto che è molto ambito in Premier e Liga, da club insomma in grado di portare a compimento un investimento importante tra cartellino e ingaggio. Non vanno però escluse le big italiane, in particolare Inter e Juventus. I bookmaker danno credito ad entrambe, di più però ai nerazzurri, quotati a 5.00 a differenza dei bianconeri (6.00). Sul piano delle quote, l’Inter ha ‘sorpassato’ la Juve nella corsa a Milinkovic, in attesa di vedere cosa accadrà davvero sul mercato…