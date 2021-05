Paulo Dybala è uno degli enigmi più intricati di casa Juventus. L’argentino dal canto suo avrebbe già deciso di restare a prescindere da tutto

La Juventus è costretta a non fallire in questo rush finale di campionato per non perdere l’accesso alla prossima Champions League. Un passaggio fondamentale anche in ottica della prossima sessione di calciomercato, che passa inevitabilmente anche dagli introiti della massima competizione europea. A tal proposito inoltre la società bianconera dovrà risolvere la grana legata al futuro di Paulo Dybala, con un rinnovo messo praticamente in standby e un’annata altamente deludente per l’attaccante argentino, incappato troppo spesso in problemi fisici. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Dybala vuole restare: decisione presa

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione, sottolineando come Paulo Dybala abbia già preso la propria decisione, e voglia continuare il proprio futuro bianconero a prescindere da tutta la situazione. Dal rinnovo alle permanenze o meno di Paratici e Pirlo, passando fino all’eventuale ritorno di Allegri: al di la di tutti questi fattori, la ‘Joya’ pare intenzionata a restare a Torino. Tra un Ronaldo nervoso e dal destino incerto, e un Morata che potrebbe anche non restare, Dybala si pone addirittura come eventuale leader tecnico della prossima annata e già domani contro l’Udinese potrebbe avere una chance importante per farsi valere.

L’argentino non ha più intenzione di restare vincolato ai problemi contrattuali, nonostante l’accordo con la Juventus scada a giugno 2022. Per la società bianconera non c’è infatti nulla da discutere in questo senso, ma solo un accordo da accettare o meno, e si procederà allo stesso modo anche nei prossimi mesi, scongiurando comunque ipotesi di scambio in stile Arthur-Pjanic per risanare il bilancio. I discorso nel caso andranno ripresi più avanti per scongiurare un eventuale addio a costo zero, mentre Dybala riflette su un ruolo da leader in caso di partenza di Ronaldo. La situazione ad ogni modo è chiara: l’argentino ad ora vuole restare al netto di tutto.