Secondo quanto riportano dalla Spagna, il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter si sarebbe azzerato con l’arrivo del nuovo agente

A un passo dal diciannovesimo scudetto, in casa Inter ci si preoccupa anche del calciomercato. Un bel colpo, per la dirigenza nerazzurra, potrebbe essere quello di arrivare a un accordo per il rinnovo di contratto con Lautaro Martinez, in scadenza nel 2023, le cui trattative stavano andando verso la permanenza a Milano prima che l’argentino cambiasse agente. Mentre ora sono tornate al punto di partenza, dicono da ‘El Mundo Deportivo’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, il Barcellona ancora su Lautaro | Il rinnovo si ‘azzera’

Come detto dallo stesso nuovo procuratore, Martin Camano, ai microfoni di ‘Sky Sport’, prima di sedersi a un tavolo per firmare il rinnovo di contratto tra Lautaro Martinez e l’Inter, è necessario raggiungere l’obiettivo prefissato (lo scudetto, quindi), di base, quindi, non ci sono problemi di sorta per giungere a un accordo anche perché il numero 10 nerazzurro si trova bene con la società, con il mister Antonio Conte e con i compagni.

Dal quotidiano spagnolo, però, rivelano che un tentativo del Barcellona per riuscire a strappare l’argentino all’Inter non sarebbe affatto strano, anzi. L’attaccante classe 1997, infatti, rimane uno degli obiettivi del club bluagrana, verso cui potrebbe ripiegare se non dovesse riuscire ad arrivare a prendere Erling Haaland, in cima alla lista dei desideri di Laporta, assieme a Depay.

Certo è che, anche la prova per Lautaro, potrebbe nascondere delle insidie. Oltre al già probabile rinnovo di contratto, ci sarebbe da pagare una clausola rescissoria da 111 milioni di euro per l’estero che aveva già fatto indietreggiare i culé in estate.