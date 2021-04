Il futuro di Gattuso è da sempre in bilico, e per la panchina del Napoli De Laurentiis ha tre nomi in mente, ma Spalletti rimane in vantaggio

Nonostante il terzo posto in comproprietà con Juventus e Milan, per Rino Gattuso, il posto sulla panchina del Napoli ancora non è certo, anzi. Non è una novità che il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis voglia ancora testare il calabrese, e questi ultimi giorni prima della fine del campionato serviranno proprio per capire se è necessario continuare a guardarsi intorno oppure se dare fiducia per un altro anno al mister che sarebbe riuscito a riportare la squadra in Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>>> CM.IT | Milan e Roma, doppio ritorno di fiamma per Pezzella: la situazione

Calciomercato Napoli, per la panchina ci sono Spalletti, Galtier e Italiano

Ed è proprio dalla qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie che potrebbero cambiare le cose. Il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis, d’altronde, non è mai decollato del tutto, e complici i risultati dovuti anche ai tanti indisponibili, tra dicembre e febbraio, l’ex Milan se l’è vista brutta, ma un arrivo tra le prime quattro potrebbe rimescolare le carte in tavola.

LEGGI ANCHE >>>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Inter, rinnovo difficile: occasione Real

Per non arrivare impreparato all’appuntamento, però, il patron del Napoli ha da tempo iniziato a vagliare qualche nome per il futuro. Come già raccontato da calciomercato.it proprio qui, il primo della lista sembra essere l’allenatore toscano Luciano Spalletti, il quale porterebbe dalla sua un’esperienza internazionale fondamentale per poter ancora sognare in grande.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Milik allo scoperto sul futuro: “Ho un sogno”

Ma non è l’unico. L’imprenditore, infatti, avrebbe pensato anche al tecnico del Lille, Cristophe Galtier, che non solo sta facendo bene con i francesi, ma di fatto sta minando anche l’egemonia del PSG in Ligue 1, anche questo già detto dal nostro sito proprio qui. Il terzo nome in lizza è invece quello di Vincenzo Italiano, l’allenatore dello Spezia che piace molto a DeLa, ma che ancora sta lottando per un posto in Serie A per l’anno prossimo. In ogni caso, il futuro di Gattuso ancora non è stato scritto, anzi. E con la Champions League le gerarchie potrebbero ribaltarsi e farlo tornare in pole per la sua panchina.