Uomini vicini a De Laurentiis spingono per la permanenza di Gattuso, il patron orientato a cambiare. Giuntoli-Juve, al momento nessun contatto

Nelle ultime ore, si sono moltiplicate le voci che vorrebbero un riavvicinamento in casa Napoli tra Gattuso–De Laurentiis. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, tra i due protagonisti del possibile prolungamento del contratto non ci sono stati contatti sul tema. Gli scambi di messaggi su momenti di vita aziendale sono fitti rispetto al recente passato: silenzio sull’argomento futuro. Fonti, però, rilevano come la pressione su De Laurentiis si stia facendo più forte. Uomini molto legati al patron azzurro stanno spingendo perché don Aurelio riveda il suo ‘no’ a Gattuso, lo stesso che aveva da sempre condotto ad una posizione netta. Gattuso resta l’allenatore del Napoli fine a fine stagione, poi saluta a scadenza di contratto. Questa la posizione del presidente da metà gennaio, da quando fece saltare un rinnovo fatto. Ad oggi, questa posizione di De Laurentiis non mostra segnali di cambiamento: Spalletti, Simone Inzaghi o Italiano: qualunque sia il futuro, il patron azzurro è orientato a voltare pagina. Il colpo di teatro è residuale nelle percentuali, ma nonda escludere.

C’è chi teme, anche in seno al Napoli, un possibile effetto ‘Sarri-bis‘: una sorta di rigetto rispetto ad una possibile chimica con un nuovo allenatore. De Laurentiis, come vi abbiamo raccontato qui, è molto vicino a Luciano Spalletti: nulla di chiuso, però. Si aspetta la possibile qualificazione in Champions per disegnare gli scenari. Nel frattempo, il patron ascolta e medita. Nulla è ancora definito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

De Laurentiis riflette su Gattuso. La Juve segue Giuntoli, nessun approccio

Quindi, giusto ribadirlo: De Laurentiis sta riflettendo sulla figura di Gattuso, dopo che ci sarà il verdetto sulla posizione in classifica del Napoli, si stabilirà la linea.

Linea che resta da stabilire anche su Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro ha ancora tre anni di contratto ed i risultati economici e sportivi sono dalla sua parte. Gli interessi della Juventus e dell’Inter ci sono: al momento, però, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, non si sono tradotti in passi concreti, in offerte per lasciare Napoli. Ciò non esclude che si possa trovare una exit-strategy a fine stagione: dopo aver definito, anche in questo caso, le posizioni in vista della prossima stagione, con la discriminante Champions dirimente (con i ricavi in crisi, rappresenta il vero spartiacque). Nei mesi caldi del mercato, quindi, nulla esclude un possibile riposizionamento in altri club top per l’attuale ds azzurro.