Il futuro di Massimiliano Allegri è argomento molto caldo di discussione in ottica calciomercato. Massimiliano Nerozzi a CMIT TV ha fatto il punto sul suo futuro, ma con un retroscena in ottica Roma

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. Nelle prossime settimane verranno sciolti i dubbi sul futuro dell’allenatore e ora la Juventus sembra in assoluta pole position per ingaggiare il tecnico. Il ritorno in bianconero, però, fino a qualche settimana fa, non sembrava l’ipotesi più calda per l’allenatore. La Roma, infatti, era la pista più importante per l’allenatore e arriva un nuovo retroscena in tal senso.

Massimiliano Nerozzi, infatti, ha fatto il punto sulle prospettive per il tecnico ai microfoni di CMIT TV: “Allegri è stato molto vicino alla Roma fino a un mese e mezzo fa. Era quasi tutto fatto, lui aveva chiesto anche una supervisione per le squadre. Poi a un certo punto, si è sfilato perché, questa è la mia impressione, perché ha saputo che c’era la possibilità di andare qualche altra parte. Non mi pare ci siano responsabilità della Roma, che ha fatto di tutto per accontentarlo”. Sull’ipotesi calda Juventus: “Fino a ieri non mi arrivavano grandi segnali. Addirittura, si pensava a una grande sorpresa Milan. Tra ieri e oggi, ho ricavato frammenti in ottica Juventus e ora è in netta pole position”.