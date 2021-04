Manchester United-Roma, due infortuni | Pau Lopez e Spinazzola out

Altro infortunio tra le fila della Roma con Paulo Fonseca che utilizza anche il secondo e il terzo slot per le sostituzioni

Si sta disputando in questi minuti la semifinale d’andata di Europa League tra Manchester United e Roma. Fonseca ha già utilizzato uno slot per la sostituzione di Jordan Veretout, infortunato dopo pochi minuti. Ma non solo. Piove sul bagnato per Fonseca in quanto a infortuni, visto che si è fatto male anche Pau Lopez. Il portiere spagnolo ha lasciato il posto a Mirante per un problema alla spalla dopo un tiro dalla distanza di Pogba.

Dopo il cambio del portiere, anche Spinazzola al 37′ è uscito per un infortunio. Al suo posto è entrato Bruno Peres. Tre cambi dunque in questo primo tempo per Fonseca, che ora ne ha altri due a disposizione ma potrà sfruttarli solo all’intervallo.