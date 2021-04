Manchester United-Roma, tegola Fonseca | Veretout fuori per infortunio

Inizia in salita l’andata della semifinale di Europa League per la Roma di Fonseca. Veretout subito fuori per infortunio

Inizia nel peggiore dei modi la semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United per la Roma: Fonseca perde subito per infortunio Veretout.

Il centrocampista ha infatti accusato un problema muscolare dopo solo 3 minuti ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto, al quinto minuto, è entrato Villar dopo l’inutile tentativo di rientrare in campo da parte del giocatore francese.