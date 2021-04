Calciomercato Juventus, Paratici verso l'addio | I possibili sostituti

Dopo undici anni, l’avventura di Fabio Paratici alla Juventus sembra essere arrivata al capolinea: ecco i possibili sostituti

A fine stagione l’intero blocco della dirigenza della Juventus andrà in scadenza di contratto ed il rinnovo non è ancora arrivato. Tutti sono messi sotto esame da Andrea Agnelli, ma in particolare è il futuro di Fabio Paratici ad essere in bilico. Nelle ultime giornate sta prendendo sempre più forza il ritorno di Allegri a Torino: questo potrebbe essere il principale indizio anche sul destino del dirigente bianconero. La separazione, se dovesse tornare il tecnico livornese, sarebbe quasi inevitabile. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Paratici ai saluti | Lippi, Giuntoli e… Marotta i possibili sostituti

Dopo undici anni insieme, Paratici e la Juventus potrebbero imboccare strade diverse: secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Andrea Agnelli avrebbe deciso di operare un cambio nella dirigenza. Il presidente bianconero, in questo senso, starebbe già valutando diverse opzioni per sostituire Paratici. Come raccontato da Calciomercato.it, Giuntoli è in rotta con il Napoli e sarebbe un profilo preso in considerazione dalla Juventus per il ruolo di direttore sportivo.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Allegri, Sarri, De Zerbi, Spalletti e non solo: le ultimissime sugli allenatori!

Oltre al ds di Aurelio De Laurentiis, poi, ci sarebbe un’ipotesi più romantica: il ritorno di Marcello Lippi all’interno della società torinese. Il CT campione del mondo nel 2006 tornerebbe nel ruolo di direttore dell’area tecnica, portando la sua esperienza e mettendo la propria conoscenza a disposizione della Juventus. Infine, attenzione al clamoroso ritorno di Marotta. Proprio l’ad nerazzurro, che quest’anno riporterà lo scudetto a Milano interrompendo il ciclo di vittorie della Juventus, potrebbe tornare a Torino al posto di Fabio Paratici.