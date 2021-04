Calciomercato Juventus, torna Allegri | C'è già il contratto

Sembra ormai essere deciso il futuro di Andrea Pirlo, sarà addio in estate con la Juventus: Allegri avrebbe già il contratto pronto

Rischia seriamente di essere già terminata l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, dopo appena una stagione. Il tecnico bresciano non è riuscito ad essere all’altezza delle aspettative da ‘predestinato’ ed in estate le strade con il club bianconero si separeranno. Andrea Agnelli avrebbe già individuato il sostituto di Pirlo ed una rivoluzione tecnica che toccherebbe anche la dirigenza, con Fabio Paratici sempre più alla porta. Nei prossimi mesi, quindi, potrebbe esserci un clamoroso ritorno a Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, decisione presa | Torna Massimiliano Allegri

A volte ritornano. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, Massimiliano Allegri avrebbe già un contratto con la Juventus e la prossima stagione tornerà su una panchina di Serie A. Arrivano conferme, poi, su quanto raccontato da Calciomercato.it: il tecnico livornese è stato ad un passo dalla Roma, ma tutto è sfumato per l’inserimento della ‘Vecchia Signora’. Inoltre, nelle ultime settimane, anche il Milan avrebbe sondato il terreno per il ritorno di Allegri in caso di esclusione dalla prossima Champions League e addio di Pioli.