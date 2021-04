L’Inter non vorrebbe sacrificare nessun big nonostante la difficile situazione economica. Gli esuberi e i giocatori in prestito valgono un tesoretto da oltre 120 milioni di euro

Un ultimo mattone per l’Inter verso la matematica certezza del titolo. Lo scudetto è sempre più vicino e potrebbe arrivare anche il prossimo weekend in caso di vittoria a Crotone e mancato successo dell’Atalanta sul campo del Sassuolo. Focus sul campo e a blindare il trionfo in campionato, prima di sedersi attorno ad un tavolo e discutere con la proprietà del futuro di Antonio Conte e delle strategie di mercato per la prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Inter, tesoretto esuberi: la lista delle cessioni

Steven Zhang è atteso a Milano tra domani e venerdì e potrebbe portare un finanziamento da 250 milioni di euro per far respirare i conti nerazzurri e rilanciare il progetto. Conte teme di dover sacrificate comunque un profilo eccellente all’altare del bilancio: Lautaro Martinez sarebbe il big con più mercato, con una valutazione non inferiore ai 70 milioni di euro. Nelle prossime settimane sia affronterà nuovamente il tema sul rinnovo di contratto con il nuovo agente dell’argentino, ma l’intenzione della dirigenza di Viale della Liberazione è quella di blindarlo a Milano, così come tutti gli altri alfieri dello scacchiere di Conte. Marotta e Ausilio potrebbero così attingere dal piano B e ricavare un corposo tesoretto dagli esuberi. Tra questi in rosa attualmente figurano Vecino e Pinamonti, che non rientrano nei programmi dell’Inter come scrive ‘Tuttosport’.

A questi si aggiungono tutti quei giocatori attualmente in prestito e sparsi per l’Europa: Dalbert, Joao Mario, Lazaro, Agoume e ovviamente Nainggolan, questa’ultimo valutato 10 milioni di euro e sul quale non sarà facile evitare una minusvalenza. La lista continua con i riscatti di Dimarco, Di Gregorio, Salcedo e Gravillon, senza dimenticare inoltre Brazao, Mulattieri e Males. Un tesoretto da oltre 120 milioni di euro che permetterebbe agli uomini mercato dell’Inter di investire sul mercato e puntellare lo scacchiere di Conte.